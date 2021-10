மோடி அரசில் ஜனநாயகம், பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு அத்தனையும் நாசம்.. காங். செயற்குழுவில் கண்டன தீர்மானம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் ஜனநாயகம், பொருளாதாரம், பாதுகாப்பு என அத்தனையும் சீரழிந்துபோய்விட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய செயற்குழுவில் கண்டனத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய செயற்குழுக் கூட்டம் டெல்லியில் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா காந்தி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது. சுமார் 5 மணிநேரம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு விவகாரங்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டன.

மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை முதல் அகில இந்திய தலைவர் தேர்தல் வரை நடத்துவது தொடர்பாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Cong. Working Committee resolution said that the refusal of the Prime Minister Modi to condemn the brutal murder of the farmers had shocked the conscience of the country.