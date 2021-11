பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது கட்சியில் இணையச் சொன்ன இஸ்ரேல் பிரதமர்! காங்கிரஸ் கொடுத்த பதிலை பாருங்க

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இஸ்ரேலிய பிரதமர் நஃப்தாலி பென்னட், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது கட்சியில் சேருமாறு கிண்டலாக கமெண்ட் அடித்த நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி பதிலடியாக கிண்டல் செய்துள்ளது.

இது ஒரு நல்ல யோசனை என்று காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.

பிரிட்டனின் கிளாஸ்கோ நகரில் ஐ.நா. பருவநிலை மாற்ற உச்சி மாநாடு கடந்த 31ம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், இதில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்தேிர மோடி கிளாஸ்கோ சென்றார்.

இதில், அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் உட்பட பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

WATCH: Israel's PM Naftali Bennett to PM @narendramodi - "You are the most popular person in Israel. Come and join my party" pic.twitter.com/VBsrUHxtmj

