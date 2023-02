ரயில்வே பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் என்ன? பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுமா?

புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள், ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது ஆகியவை குறித்து ரயில்வே தொடர்பான நிதி நிலை அறிக்கையில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று காலை 11 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார். கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ரயில்வே துறைக்கென தனியாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது கிடையாது. பொது பட்ஜெட்டுடன் சேர்ந்த ரயில்வே நிதி நிலை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவின் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது. குடியரசு தலைவர் உரையை தொடர்ந்து பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தாக்கலானது.

நடப்பு நிதி ஆண்டில் பொருளாதர வளர்ச்சி 7 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருந்தது.

மத்திய பட்ஜெட் 2023..திருக்குறளா? சங்கப்பாடலா? என்ன சொல்லப்போகிறார் நிர்மலா சீதாராமன்

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget for the financial year 2023-2024 in Parliament today at 11 am. Since 2016, no separate budget has been presented for the railway sector. Railway financial status report is also presented along with the general budget.