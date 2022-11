மதமாற்றம் செய்வது அடிப்படை உரிமையில் வராது..உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு வைத்த முக்கிய ‘பாயிண்ட்’

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மத சுதந்திரம் என்ற பெயரில் மாற்று மாதத்தினரை மதமாற்றம் செய்வது அடிப்படை உரிமையில் வராது என்றும் கட்டாய மதமாற்றத்தை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

கட்டாய மதமாற்றம் விவகாரம் அவ்வப்போது எழுந்து வருகிறது. குறிப்பாக மத்தியில் பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு இது குறித்த விவாதங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

கட்டாய மதமாற்றத்திற்கு எதிராக பல மாநிலங்களில் சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளன. மத்தியப் பிரதேசம், உத்தரப் பிரதேசம், அரியானா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்கள் இதற்கான சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன.

English summary

In the name of freedom of religion, the central government has informed the Supreme Court that conversion of pilgrims does not come under the fundamental right and strict measures will be taken to prevent forced conversion.