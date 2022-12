கொரோனா எங்கும் இல்லை.. பிரதமர் மோடி என்ன மாஸ்க் அணிகிறாரா?.. காங். தலைவர் கார்கே ஷாக் பேச்சு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சீனாவில் அதிவேகமாக பரவும் பி.எப் 7 வகை கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்தியாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. இந்த சூழலில், கொரோனா எங்கும் இல்லை என்றும்.. யாருக்கும் எதுவும் ஆகவில்லை என்றும் பிரதமர் மோடி கூட மாஸ்க் அணிவதில்லை என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு விட்டோம்.. இனி இயல்பு வாழ்க்கைக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்று இந்தியா மட்டும் அல்ல.. உலகமே நினைத்துக் கொண்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில், உலகில் முதல் முதலாக கொரோனா பரவிய நாடான சீனா மீண்டும் சர்வதேச நாடுகளுக்கு ஒரு பீதியை கிளப்பி விட்டு இருக்கிறது. சீனாவில் தற்போது பரவியிருக்கும் ஒமிக்ரானின் மாறுபாடு வகையான பிஎப் 7 வகை கொரோனாவால் அங்கு நிலமை கையை மீறி சென்றுள்ளது.

நிமிடத்திற்கு 700 பேருக்கு கொரோனா! தினசரி 5000 பேர் பலி! சீனாவில் ருத்ர தாண்டவம்! இன்னும் மோசமாகலாம்

English summary

Precautionary measures have been stepped up in India due to the threat of PF 7 type of corona which is spreading rapidly in China. In this context, Congress leader Mallikarjuna Kharge's statement that Corona is not anywhere and nothing has happened to anyone, even Prime Minister Modi does not wear a mask, has caused a stir.