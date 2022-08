டெல்லி, மும்பையில் வேகமாக பரவும் கொரோனா.. பலியும் அதிகரிப்பு.. மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லி மற்றும் நிதி தலைநகர் மும்பையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் பலி எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு கால் பதித்த கொரோனா எனும் கொடிய வைரஸ் பெருந்தொற்று இன்றும் மக்கள் மத்தியில் பீதியை அதிகரித்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

அதுவும் உருமாறிய கொரோனா, கொரோனா முதல் அலை, இரண்டாம் அலை என கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மக்கள் மத்தியில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.

கொரோனா, மங்கி பாக்ஸ் என தொற்று நோய்கள் அதிகரிக்க இது தான் காரணம்! அடித்துச் சொல்லும் ஆய்வாளர்கள்

English summary

The number of corona cases has been increasing in the capital Delhi and financial capital Mumbai for the past few days. Medical experts have advised people to be cautious as the death toll has also increased.