இந்தியாவில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கொரோனா - மத்திய சுகாதாரத்துறை புதிய அறிவுறுத்தல்

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று கடந்த வாரங்களில் 20 ஆயிரத்திற்கும் கீழே பதிவான நிலையில் மீண்டும் 25 ஆயிரம் பேரை தாண்டியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 26,727 பேருக்குக் கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கொரோனா கொடுந்தொற்று பரவத் தொடங்கியது. இந்தியாவில் முதல் அலையை விட 2வது அலை கோரத்தாண்டவம் ஆடி பெரும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது. தற்போது கொரோனா 2ம் அலையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.

கொரோனா 3வது அலை குறித்த எச்சரிக்கை காரணமாக கொரோனா தடுப்பு பணிகளும் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேவேளையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியும் தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகின்றனர். கல்வி நிலையங்கள் படிப்படியாக திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. நாடு முழுவதும் படிப்படியாக இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது. கொரோனாவின் பிடியில் இருந்து உலகம் முழுவதுமாக எப்போது மீளும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.

The corona infection in India has crossed the 25,000 mark in the last few weeks with a record low of less than 20,000. In the last 24 hours, 26,727 people have been diagnosed with coronavirus, according to the Federal Ministry of Health.