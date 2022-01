நம்பிக்கை.. சர்வதேச அளவில் மளமளவென சரியும் கொரோனா கேஸ்கள்.. முடிவிற்கு வரும் ஓமிக்ரான் அலை?

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: சர்வதேச அளவில் கொரோனா கேஸ்கள் குறைந்து வருகின்றன. அமெரிக்கா, இத்தாலி, யு.கே, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் தினசரி கேஸ்கள் வேகமாக குறைந்து வருகின்றது. இதனால் ஓமிக்ரான் காரணமாக ஏற்பட்ட கொரோனா அலை முடிவிற்கு வருகிறதோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

3,499,078 பேருக்கு கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உலகம் முழுக்க கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. 362,906,611 பேர் இதுவரை உலகம் முழுக்க கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 10,216 பேர் கொரோனா காரணமாக பலியாகி உள்ளனர்.

5,644,733 பேர் இதுவரை கொரோனா காரணமாக உலகம் முழுக்க பலியாகி உள்ளனர். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2,110,992 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகி உள்ளனர். 286,754,248 பேர் இதுவரை உலகம் முழுக்க கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து உள்ளனர்..

English summary

Coronavirus cases are going down in many countries: Is the omicron wave is coming to an end finally?