'ஊழலும்-வாரிசு அரசியலும் மிகப்பெரும் சவால்' மோடியின் பேச்சுக்கு ராகுல் காந்தியின் பதில் இது தான்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ''ஊழலும், வாரிசு அரசியலும் தான் மிகப்பெரும் சவால் என்று பிரதமர் மோடி கூறிய நிலையில், இது குறித்து பதில் அளிக்க காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி மறுத்து விட்டார்.

நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

சுதந்திரத்தை முன்னிட்டு டெல்லி செங்கோட்டையில் தேசியக்கொடியயை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்திய பிரதமர் மோடி சுதந்திர தின உரை நிகழ்த்தினார்.

சூப்பர்.. 1 லட்சம் அடிக்கு மேலே.. மூவர்ணக் கொடியை விண்வெளியில் பறக்கவிட்ட 'ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா'!

English summary

When Prime Minister Modi said that corruption and succession politics are the biggest challenges, former Congress president Rahul Gandhi refused to answer him.