இந்தியா முழுக்க கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் முழுவதும் ரத்து! 2 ஆண்டுக்கு பின் மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பரவலால் மத்திய அரசு வழிக்காட்டலில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் மார்ச் 31ல் முடிவுக்கு வருகிறது. அதன்பிறகு கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்படாது என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. இதன்மூலம் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் முழுவதுமாக முடிவுக்கு வந்துள்ளன.

இந்தியாவில் கொரோனா 3 அலைகளாக பொதுமக்களை தாக்கியுள்ளது. இதில் 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமானர்கள் பலியாகி உள்ள நிலையில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா பரவலால் ஊரடங்கு அமலாகின. இதில் ஏராளமான மக்கள் பொருளாதாரத்தை இழந்து கஷ்டப்பட்டனர். தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதால் மக்கள் மெல்ல மெல்ல இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வருகின்றனர்.

English summary

Covid 19 Containment measures to end on march 31, but the face mask and social distancing continue, says centre to all states and union territories after 2 years.