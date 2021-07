தடுப்பூசி போட்டாலும் விடாமல் துரத்தும் டெல்டா கொரோனா.. தப்பிப்பது எப்படி.? ஆய்வாளர்கள் புது விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் தற்போது வரை டெல்டா கொரோனா வைரசின் ஆதிக்கம் தொடர்கிறது. அதேபோல தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் மத்தியிலும் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுவது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பும் உயிரிழப்பும் உச்சத்தில் இருந்தன,

அப்போது நாட்டில் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்ப தொடங்கின. தினசரி உயிரிழப்புகள் ஒரு கட்டத்தில் நான்காயிரம் வரை கூட சென்றது.

Covid-19 Delta’s dominant, also causing most post-vaccine infectionsGenome sequencing of recent samples from across the country shows that the Delta variant continues to be the dominant lineage. Delta Corona continue to cause infections post vaccination.