கேரளாவில் 2 டோஸ் போட்டவர்களையும் தாக்கும் கொரோனா.. ஷாக் கொடுக்கும் ரிப்போர்ட்.. முழு விவரம்!

டெல்லி: கடவுளின் தேசம்' என்று அழைக்கப்படும் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தவித்து வருகிறது.கடந்த சில மாதங்களாகவே கேரளாவில் தினமும் 22,000 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன.

நேற்று மட்டும் கேரளாவில் 21,000-க்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பாதிப்புகள் பதிவாகின. 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். கொரோனா முதல் அலையில் சிறப்பாக நவடிக்கை மேற்கொண்டு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தியதற்காக பல்வேறு பாராட்டுகளை பெற்றது கேரளா.

English summary

In Kerala, corona exposure has come as a shock to those who take 2 doses. Intensive testing is being carried out on the borders of neighboring states of Tamil Nadu and Karnataka as the incidence in Kerala is increasing