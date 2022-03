பிரசவத்தின் போது தாய்மார்களிடம் இருந்து.. குழந்தைகளுக்குப் பரவும் கொரோனா.. வெளியான பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: உலகெங்கும் கொரோனா பரவல் இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வரும் நிலையில், தாய்மார்கள்- குழந்தைகள் மத்தியில் ஏற்படும் கொரோனா பரவல் குறித்து புதிய ஆய்வு வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவில் முதல்முறையாக கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. அதன் பின்னர், உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் கொரோனா வைரஸ் ஒரு வழி செய்துவிட்டது.

ஆல்பா, டெல்டா என கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பது பெரிய சிக்கலாக உருவெடுத்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான், ஓமிக்ரான் கொரோனா சர்வதேச அளவில் கொரோனா அதிகரிக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்துவிட்டது.

English summary

Covid-19 can be transmitted from a woman to her baby before, during and after childbirth: Coronavirus spread among news born.