மீண்டும் அச்சுறுத்தும் 'R-factor..' 2ஆம் அலையில் இருந்ததைவிட மோசம்..3ஆம் அலை தொடக்கமா? புது வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த ஆகஸ்ட் முதல் பாதியில் குறைந்து வந்த R-factor, பிற்பகுதியில் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக 2ஆம் அலை தொடக்கத்தில் இருந்ததைவிட R-factor அதிகமாக உள்ளதால், வரும் பண்டிகை காலத்தில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது தினசரி கொரோா பாதிப்பு நான்கு லட்சத்தைத் தாண்டியது.

நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் மருத்துவமனைகள் முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்ப தொடங்கின. அப்போது ஏற்பட்ட நிலையை யாராலும் மறந்துவிட முடியாது.

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 1568 பேருக்கு கொரோனா.. எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் கோவை!

English summary

R-value of India has sharply risen close to 1.2. R refers to how many people an infected person infects, on average.