விரைவில் பள்ளி திறப்பு.. ஓரிரு மாதங்களில் குழந்தைகளுக்கு வேக்சின்.. நமக்கு இருக்கும் ஆப்ஷன்கள் என்ன

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் செப்டம்பர் மாதம் முதல் சிறார்களுக்கான வேக்சின் பணிகள் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக எய்ம்ஸ் இயக்குநர் ரன்தீப் குலேரியா குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தியாவில் சிறார்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே சில நிறுவனங்கள் கொரோனா வேக்சிகன் சோதனையைத் தொடங்கிவிட்டன.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி வேக்சின் பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கோவிஷீல்டு, கோவாக்சின், ஸ்புட்னிக் வி, மாடர்னா ஆகிய வேக்சின்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் தற்போது வரை 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வேக்சின் போட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

COVAXIN, ZYDUS CADILA, PFIZER could be first vaccines for kids in India. AIIMS director hinted that schools could be soon opened.