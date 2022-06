ஆட்டத்தை மெதுவாக ஆரம்பித்த கொரோனா! தினசரி பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை கடந்தது! உஷார் நிலையில் மத்திய அரசு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் தினசரி ஒரு நாள் கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் மத்திய சுகாதாரத்துறை பல்வேறு மாநிலங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன்பிறகு படிப்படியாக உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பரவி மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பையும், உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

சில நாட்கள் ஓய்வுக்கு பின்னர் மீண்டும் இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என தனது ஆட்டத்தை காட்டத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு, இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக அதளபாதாளத்தை நோக்கிச் சென்றது.

English summary

The Central Health Department has ordered intensification of precautionary measures in various states as the daily corona incidence in India has crossed 8,000 a day after a long absence.