ஷாக்.. கணவரின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டி கொன்ற 2வது மனைவி.. பின்னணியில் உள்ள காரணத்தை பாருங்களேன்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சத்தீஸ்காரில் கருப்பாக இருப்பதாக கூறி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்த கணவரின் அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டி 2வது மனைவி கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திருமணமான பிறகு தம்பதி இடையே அவ்வப்போது கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்று தான். ஆனால் இதில் பெரும்பாலானவர்கள் இடையேயான பிரச்சனை உடனடியாக தீர்வுக்கு வந்துவிடும்.

இருப்பினும் சில தம்பதி இடையேயான பிரச்சனை மிகப்பெரியதாக மாறி கொலையில் முடிந்துவிடும். அந்த வகையில் தான் மனைவியின் நிறத்தை கூறி தகராறு செய்து வந்த கணவரை கொடூரமாக மனைவி கொலை செய்துள்ளார். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

An incident has taken place in Chhattisgarh where the 2nd wife brutally murdered her husband by cutting off his private parts after arguing that he was black.