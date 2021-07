டெல்லியில் வெளுத்து வாங்கியமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் - போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. தலைநகர் டெல்லியில் விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் நகரின் பல பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. காலை முதல் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வாகன ஒட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

தென்மேற்குப் பருவமழை நாடுமுழுவதும் ஜூன் மாதம் தொடங்கி பெய்து வருகிறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, வட இந்திய மாநிலங்களிலும் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது.

மும்பையில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு பெய்த பேய் மழையால் நகரமே வெள்ளத்தில் தத்தளித்தது. இதேபோல நவிமும்பை, தானே, பால்கர் மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழை பெய்தது. பல பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இதேபோல சாலை, ரயில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது. இடைவிடாமல் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் இதுவரை பலர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

The southwest monsoon has intensified across the country. Heavy rains in the capital Delhi have caused floods in many parts of the city. Traffic has been severely affected since morning and motorists have been facing severe inconvenience.