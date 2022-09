“நம்ம குறி அதுதான்.. பிரச்சனை பண்ணாதீங்க” - அமித்ஷா கொடுத்த சிக்னல்.. என்ன செய்யப்போகிறார் ஈபிஎஸ்?

Delhi

டெல்லி : எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, 2024 தேர்தல் பற்றியும், அதிமுக விவகாரம் பற்றியும் சில முக்கிய அறிவுரைகளைக் கூறியதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

அதிமுகவில் நிலவும் மோதலுக்கு மத்தியில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருமே டெல்லியின் ஆதரவைப் பெற தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், சமீபத்தில் டெல்லி சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, அமித்ஷாவை சந்தித்து சுமார் 20 நிமிடங்கள் பேசினார். எடப்பாடி பழனிசாமி சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்ததோடு, ஃபைல்களையும் அமித்ஷாவிடம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக விவகாரத்தில் தனது விருப்பத்தை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் சொன்ன அமித்ஷா, ஓபிஎஸ் உடன் இணைய வேண்டும் என்றே வலியுறுத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

According to the reports Amit Shah gave some important advice to Edappadi Palaniswami about 2024 elections and AIADMK dispute. Amit Shah insisted EPS to work together with O Panneerselvam.