டோல்கேட்ட எப்ப சார் மூடுவீங்க? சொன்னீங்களே! செஞ்சீங்களா? நாடாளுமன்றத்தில் கொந்தளித்த செந்தில்குமார்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 60 கிலோ மீட்டருக்கு இடையில் உள்ள சுங்க சாவடிகள் அடுத்த 3 மாதங்களில் அகற்றப்படும் என மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தே 9 மாதங்கள் ஓடிவிட்டதாக மக்களவையில் திமுக எம்பி செந்தில்குமார் தெரிவித்து உள்ளார்.

நாடாளுமன்ற குளிர் கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், லோக் சபாவில் கேள்வி நேரத்தின்போது தருமபுரி திமுக எம்பி செந்தில்குமார் உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரில் கடந்த மார்ச் 22 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் உரையாற்றினார்.

’டோல்கேட்’ பயம்! போலீஸ் ஸ்டிக்கருடன் உலா வந்த பாஜகவினர்! பறந்த புகார்! விளாசியெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

DMK MP Senthilkumar said in the Lok Sabha that 9 months have passed since Union transport Minister Nitin Gadkari said that the toll booths between 60 km will be removed in the next 3 months.