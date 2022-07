சஸ்பெண்ட்டுக்கு எதிர்ப்பு: ‛ஜனநாயக படுகொலை’ என மாஸ்க் அணிந்து நாடாளுமன்றம் வந்த திமுக எம்பிக்கள்

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் ராஜ்யசபாவில் இருந்து ஒரு வாரம் வரை திமுகவின் 6 எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ‛ஜனநாயக படுகொலை' என எழுதப்பட்ட கருப்பு நிற மாஸ்க் அணிந்து இன்று திமுக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்தனர்.

நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 18 ம் தேதி துவங்கியது. இதையடுத்து நாடாளுமன்றத்தின் லோக்சபா, ராஜ்யசபா அவைகள் கூடின.

சபையின் முதல் நாள் முதல் நேற்று வரை சமையல் எரிவாயு விலையேற்றம், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு, ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு உள்ளிட்டவை பற்றி சபையில் விவாதிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வருகின்றன.

