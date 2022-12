ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம்! நாடாளுமன்றத்தில் கொந்தளித்த டிஆர் பாலு! திமுக எம்பிகள் வெளிநடப்பு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ஆன்லைன் ரம்மி தடைச் சட்டம் மசோதா குறித்து விவாதிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை கண்டித்து நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில் இருந்து இன்று திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்துள்ளனர்.

ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டை தடை செய்யும் சட்ட மசோதா பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநர் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. நீண்ட காலமாக அந்த மசோதா கிடப்பில் இருந்த நிலையில், அது தொடர்பான கோரிக்கைகளால் ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் விளக்கம் கேட்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து தமிழக அரசு சார்பில் ஆளுநருக்கு விரிவாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் தமிழக அரசு சார்பில் அழுத்தம் கொடுத்தும் ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இதனால் அது சட்டமாவது தாமதமாகியுள்ளது.

பாலம் அறுந்து 140 பேர் பலியான மோர்பியில் பாஜக அமோக வெற்றி! எப்படி சாத்தியமானது தெரியுமா?

English summary

DMK members walked out of the parliamentary session today protesting against the denial of permission to discuss the Online Rummy Prohibition Bill in the Lok Sabha.