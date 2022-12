இந்தியாவில் திருமணத்தை மீறி உறவில் உள்ள ஆண்கள்/பெண்கள் எத்தனை பேர் தெரியுமா? வெளியான ஷாக் ரிப்போர்ட்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் 48% பெண்கள் திருமணம் மீறிய உறவை கொண்டுள்ளதாக டேட்டிங் ஆப் ஒன்று சர்வே வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த ஆப் உலகம் முழுவதும் சுமார் 50 லட்சம் பயனர்களை கொண்டிருக்கிறது.

இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 5 லட்சம் பயனர்களை கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் ஆண்டின் இறுதியான இக்காலகட்டத்தில் பெண்கள் ஏன் கணவர்களை ஏமாற்றி வேறு ஒருவரிடம் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் என்கிற கேள்விக்கு இந்த ஆப் பதில் காண முயன்றது.

இதற்கான பதிலையும் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இந்த ஆப்பை பயன்படுத்துபவர்களில் 34-49 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் மட்டும் சுமார் 30 சதவிகிதம் பேர் இருக்கின்றனர்.

நெய்வேலி என்எல்சியில் வேலை.. ரூ.26,000 முதல் ரூ.1.10 லட்சம் சம்பளம்.. உடனே விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு!

English summary

A survey by a dating app has revealed that 48% of women in India have extramarital affairs. This app has around 50 lakh users worldwide.