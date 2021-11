சிகிச்சைக்கு வந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. போக்சோவில் கைதான டாக்டர்... டெல்லியில் அதிர்ச்சி

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சைக்கு வந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தந்த புகாரில் டாக்டர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஷிவ் விகார் பகுதியில் உள்ள மோஹல்லா கிளினிக் மருத்துவர் 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை தந்ததாக கூறப்படுகிறது. சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் மருத்துவரை கைது செய்தனர்.

A doctor has been arrested in Delhi for allegedly sexually harassing a girl who was undergoing treatment due to ill health. A 12-year-old girl was allegedly sexually harassed by a doctor at a Mohalla clinic in Shiv Vihar. Police rushed to the spot and arrested the doctor following a complaint lodged by the girl's parents.