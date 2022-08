சுகாதாரமற்ற முறையில் பீட்சா தயாரிப்பு.. ஷாக்கான நெட்டிசன்கள்.. டொமினோஸ் அளித்த விளக்கம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தரத்துக்கு பெயர் போன டொமினோசில் சுகாதாரமற்ற முறையில் பீட்சா தயாரிக்கப்படும் நிகழ்வு நெட்டிசன்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

இத்தாலிய உணவு வகை என்று சொல்லப்படும் பீட்சா இன்று இந்தியாவில் பட்டி தொட்டியெல்லாம் பிரபலம் அடைந்துவிட்டது.

குறிப்பாக இளம் வயதினர் மத்தியில் அதிகம் விரும்பப்படும் உணவு வகையாக பீட்சா இருப்பதால், இந்தியாவில் இதன் விற்பனை சக்கை போடு போடுகிறது. இதனால், பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சில இங்கு கடையை விரித்து பீட்சா விற்பனையில் கொடி கட்டி பறக்கிறது.

English summary

The incident of unhygienic preparation of pizza at Domino's, which is known for its quality, has raised eyebrows among netizens and the public.