பொருளாதார மந்த நிலை: சீன இறக்குமதியை குறைக்காவிட்டால் பெரும்பாதிப்பு..மோடிக்கு பறந்த திடீர் கோரிக்கை

டெல்லி: 2023-ம் ஆண்டு உலகாளவிய மந்த நிலை ஏற்படலாம் என்று உலக வங்கி கூறியிருக்கும் நிலையில், சீன இறக்குமதியை குறைக்காவிட்டால் இந்தியாவில் மிகப்பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் என

பிரதமர் மோடிக்கு அனைத்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டமைப்பு (AITF) கடிதம் எழுதியுள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று உலக பொருளாதாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்றது. பெருந்தொற்று ஓரளவு குறைந்து விட்டதால் பொருளதாரம் வேகம் எடுக்கத்தொடங்கிய நிலையில், உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடுத்துள்ள போர், பொருளாதார வளர்ச்சியில் பின்னடவை ஏற்படுத்தியது. இதனால் பணவீக்கம் உயர்ந்தது.

இதை சமாளிக்க பல நாடுகளும் வரி விகிதங்களை அதிகரித்தன. இதுபோன்ற பல்வேறு காரணங்களால் அடுத்த ஆண்டு உலக அளவில் பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக உலக வங்கி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு எச்சரிக்கை விடுத்து இருந்தது.

