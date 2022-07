டெல்லி சென்ற எடப்பாடி கையில் பெரிய லிஸ்ட்.. மோடி மனதிலிருந்து பன்னீரை தள்ளி வைக்க.. பக்கா ஸ்கெட்ச்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : டெல்லிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, கையில் ஓபிஎஸ் பற்றிய புகார் பட்டியலையும், வீடியோ பதிவுகளையும் பிரதமர் மோடியிடம் தெரிவிப்பதற்காக எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வரும் 28ஆம் தேதி சென்னை வரும் பிரதமர் மோடியுடன் பேசுவதற்காக ஓபிஎஸ் காய் நகர்த்தி வருகிறார். அதற்கு முன்பாகவே பிரதமரை சந்திக்கும் நோக்கத்தோடு எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி சென்றுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி மற்றும் அமித்ஷாவிடம், கடந்த ஒரு மாதமாக நடந்த நிகழ்வுகளைச் சொல்லி, ஓபிஎஸ் பற்றிய புகார் பட்டியலையே வாசிக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Edappadi Palaniswami went Delhi with the intention of meeting the PM Narendra modi. It has been reported that Edappadi Palaniswami had brought a list of complaints about OPS.