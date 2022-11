விக்டர் நாம கெத்துதான? ‘முக்கிய பதவி’.. டெல்லியில் பலம் பெறுகிறாரா எடப்பாடி? பாஜகவின் அதிரடி மூவ்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : எடப்பாடி பழனிசாமி அணியின் தம்பிதுரைக்கு மாநிலங்களவையின் முக்கியமான குழுவில் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், எடப்பாடி பழனிசாமி, டெல்லியின் ஆதரவை தம் பக்கம் இழுத்திருப்பதாக உற்சாகமாகிறார்கள் ஈபிஎஸ் தரப்பினர்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில் பாஜக தலைமையின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

டெல்லி பாஜக தலைமை யாருக்குச் சாதகமாகச் செயல்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தே, அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் பலம் அளவிடப்படுகிறது. பாஜகவின் கண் சிமிட்டிலைப் பொறுத்தே ஆதரவாளர்கள் அணி மாறுவதும் நடப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த எம்.பிக்கு, நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஈபிஎஸ் தரப்பின் தம்பிதுரைக்கு தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மெகா கூட்டணியா.. மெண்டல்களின் கூடாரமா? 'சேர்க்க முடியாது’ - ஈபிஎஸ் முடிவால் கொந்தளித்த ஓபிஎஸ் அணி!

English summary

Amid the ongoing OPS-EPS tussle in the ADMK, every move of BJP leadership is being watched closely. Dharmar MP from OPS team has been given the post of parliamentary committee member, while Thambidurai of Edappadi Palaniswami team has been given an rajya sabha panel head post.