ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தொகுதி! கட்சிகளுக்கு கடிவாளம் போடும் தேர்தல் ஆனையம்! அரசுக்கு பறந்த பரிந்துரை!

டெல்லி : தேர்தல்களின் போது மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தொகுதியில் மட்டும் போட்டியிடும் வகையில் உரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்தலுக்கு என்று கணிசமான தொகை செலவிடப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு ஊதியம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை காரணமாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் மக்கள் வரிப்பணத்தில் இருந்து செலவிடப்படுகிறது.

நாடாளுமன்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் மட்டுமல்லாது இடைத்தேர்தல்களின் போதும் குறிப்பிட தகுந்த அளவு மக்களின் வரிப்பணம் தேர்தல் செலவினங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. சில நேரங்களில் தேர்தல்கள் தவிர்க்க முடியாது என்றாலும் பல நேரங்களில் தேவையற்றதாக இருப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது.

It has been reported that the Election Commission of India has recommended the government to bring in appropriate changes so that one candidate can contest in only one constituency in the Lok Sabha and Assembly elections during the elections.