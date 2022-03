ஹிட்லர் கூட வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தார்... மோடி என்ன செய்தார்? - அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: ஜெர்மன் சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் கூட தனது அடியாட்களுக்கு வேலை கொடுத்ததாக தெரிவித்த டெல்லி முதலமைச்சர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி உங்களுக்கு எதை கொடுத்தார்? எனக்கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

டெல்லி முதலமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவருமான அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் அம்மாநில சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் பாஜகவையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

