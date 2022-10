மனைவி கூட இப்படி திட்டுவது இல்லை.. கொஞ்ச 'ஜில்' ஆகுங்க.. டெல்லி ஆளுநருக்கு அறிவுரை கூறும் கெஜ்ரிவால்

Delhi

டெல்லி: துணை நிலை ஆளுநர் என்னை தினமும் திட்டுவது போல.. எனது மனைவி கூட திட்டுவது இல்லை என்றும் கடந்த 6 மாதங்களில் ஆளுநர் அனுப்பியது போன்று இவ்வளவு காதல் கடிதங்களை என் மனைவி கூட எனக்கு எழுதியதில்லை என்றும் டெல்லி ஆளுநரை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக உள்ள கெஜ்ரிவாலுக்கும் அங்குள்ள துணை நிலை ஆளுநருக்கும் தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.

டெல்லியை பொறுத்தவரை யூனியன் பிரதேசம் என்பதால், அங்கு துணை நிலை ஆளுநருக்கே அதிக அதிகாரம் உள்ளது.

Delhi Governor Arvind Kejriwal has slammed Delhi Governor saying that like the Lt. Governor scolds me everyday.. even my wife does not scold me.