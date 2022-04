வரும் ஆனா வராது! கொரோனா 4வது அலைக்கு வாய்ப்பிருக்கு.. ஆனாலும் ஆபத்து இல்லை! நிபுணர் தரும் விளக்கம்.!

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த இரு வாரங்களாக தினசரி கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், 4வது அலைக்கு வாய்ப்பிருந்தாலும் அது ஆபத்தானதாக இருக்காது என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளது சற்றே நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.

கொரோனா 3வது அலையின் காரணமாக கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை திடீரென உச்சமடைந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த வாரங்களிலேயே உச்சமடைந்து பின்னர் மீண்டும் சரிவை நோக்கிச் சென்றது.

தடுப்பூசி மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகள் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக தினசரி பாதிப்பு கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த நிலையில், இந்தியாவில் கொரோனா 4வது அலைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கான்பூர் ஐஐடி நிபுணர்கள் கூறினர்.

English summary

With the number of daily corona infections in India increasing over the past two weeks, experts say the 4th wave may not be as dangerous as it could be.