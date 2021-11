'வெறுப்பு பேச்சு வைரலாகி.. உங்களுக்கு தான் வருவாய் கொட்டுகிறது..' பேஸ்புக் மீது பாய்ந்த விசாரணை குழு

Delhi

டெல்லி: வெறுப்பு பேச்சு தொடர்பான பதிவுகள் தங்கள் தளத்தில் இருப்பதை விரும்பவில்லை என பேஸ்புக் அதிகாரிகள் டெல்லி விசாரணைக் குழுவிடம் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத குழு, வெறுப்பு பேச்சு வைரல் ஆகி வருவாய் அதிகரிப்பதால் உண்மையிலேயே பேஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு இதில் அக்கறை உள்ளதா என்பதில் சந்தேகம் உள்ளதாகச் சாடியது

தலைநகர் டெல்லியில் சிஏஏ சட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெற்று வந்த போராட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திடீரென வன்முறை ஏற்பட்டது. இந்த வன்முறையில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர்.

பல இடங்களில் வன்முறை பரவியதால் தலைநகரில் அமைதியற்ற சூழல் உருவானது. சில இடங்களில் மசூதிகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்ட சம்பவங்களும் நடந்தது.

English summary

Facebook's India officials were grilled on hate posts today by a Delhi panel in connection with the February 2020 riots in the capital. The social networking giant was asked to share details of the religious affiliations of its public policy team and board of directors.