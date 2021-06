சர்வதேச அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக.. ஜி7 நாடுகளுடன் இணைந்து போராட எப்போதும் தயார்.. பிரதமர் மோடி

Delhi

டெல்லி: சர்வதேச அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராகப் போராட, உலகின் பணக்கார ஜி 7 நாடுகளுடன் இணைந்து பணியாற்ற இந்தியா எப்போதுமே தயாராக உள்ள ஒரு நட்பு நாடாகவே இருக்கும் எனப் பிரதமர் மோடி ஜி7 உச்சி மாநாட்டில் பேசியதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது

அமெரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா, இத்தாலி, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளைக் கொண்டது ஜி7 கூட்டமைப்பு. இந்த ஜி7 கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாடு பிரிட்டன் நாட்டில் நடைபெற்றது

இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்டார்

India a natural ally of the grouping with G7 countries, says Narendra Modi at a special session on open societies. As the world’s largest democracy, India is will help g7 to fight against authoritarianism, terrorism and violent extremism, disinformation and infodemics, and economic coercion