கவலைப்படதீங்க பானர்ஜி..நாங்க இருக்கோம்..மம்தாவுடன் திடீரென கைகோர்த்த தேவகவுடா..சிகேஆர் உடன் பேச்சு

டெல்லி : மிகப்பெரிய போரில் ஈடுபட்டுள்ள மம்தா பானர்ஜி உடன் இணைய இருப்பதாக, தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவை சந்தித்துப் பேசிய பிறகு முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் பாஜக அரசையும் மேற்குவங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கி வருகிறார்.

அவர் மட்டுமல்லாது தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரும் அகிலேஷ் யாதவ் சரத்பவார் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

Former Prime Minister Devegowda has said after meeting Telangana Chief Minister Chandrasekara Rao that he would be linked to Mamata Banerjee, who is embroiled in a major war.