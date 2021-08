கிராமத்தில் ஸ்டேடியம் இல்லை.. மகன் பயிற்சி பெற தினமும் 16 கி.மீ பயணம் செய்வான்..நீரஜ் தந்தை உருக்கம்

Delhi

டெல்லி: ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஈட்டி எறிதல் இறுதி சுற்று போட்டியில் தங்கம் வென்று இத்தியாவின் தங்க தாகத்தை தணித்துள்ளார் நீரஜ் சோப்ரா. ஒலிம்பிக் தடகள போட்டியில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்க பதக்கம் வாங்கி கொடுத்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

நீரஜ் சோப்ராவின் வெற்றியை ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசமே கொண்டாடி வருகிறது. ஹரியாணா மாநிலம் பானிபட்டில் உள்ள நீரஜ் சோப்ரா சொந்த கிராம மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். நீரஜ் சோப்ரா வீட்டின் முன் தேசியக் கொடியுடன் மக்கள் கொண்டாடினார்கள்.

தங்க மகன் நீரஜ் சோப்ராவுக்கு ரூ.6 கோடி பரிசு; கிரேட் 1 அரசு வேலை.. ஹரியானா அரசு அறிவிப்பு!

English summary

Gold medalist Neeraj Chopra's father said that his son would travel 16 km daily to train. He said that Neeraj Chopra has won gold and made us proud