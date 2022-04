"மொத்தம் 9 வகை ஓமிக்ரான்.." ஒரே வாரத்தில் இரட்டிப்பான கொரோனா கேஸ்கள்.. 4ஆம் அலையின் தொடக்கமா?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஓமிக்ரான் பரவலுக்குப் பின்னர், இந்தியாவில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து வந்த சூழலில் திடீரென கடந்த வாரம் வைரஸ் பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி உள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் முதலில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா, உலகெங்கும் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்தியாவிலும் கடந்த ஆண்டு வரை 2 அலைகளை ஏற்படுத்தியது.

நவம்பர் 1 உள்ளாட்சிகள் தினம்! ஆண்டுக்கு இனி 6 முறை கிராம சபை கூட்டங்கள்! முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு ஏற்படத் தொடங்கியது. ஓமிக்ரான் லேசான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது போதிலும், தினசரி பாதிப்பு அப்போது சில லட்சம் வரை சென்றது.

English summary

India nearly doubled over the last week as compared to the previous week: (இந்தியாவில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா கேஸ்கள்) Raise of Corona cases in India.