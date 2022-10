"நாட்டில் வெறுப்பை பரப்பும் மதவாத பேச்சுகள் அதிகரித்துவிட்டது" உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கவலை!

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் வெறுப்புணர்வை பரப்பும் மதவாத பேச்சுக்கள் அதிகரித்துவிட்டதாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு பேச்சுகள் மற்றும் குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து சுதந்திரமான, பாரபட்சமற்ற விசாரணை நடத்த மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிடக்கோரி ஷாஹீன் அப்துல்லா என்பவா் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

இந்த மனு, நீதிபதிகள் அஜய் ரஸ்தோகி, சி.டி.ரவிகுமாா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரா் ஷாஹீன் அப்துல்லா சாா்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் ஆஜரானார்.

Judges of the Supreme Court have opined that there has been an increase in religious discourses that spread hatred in the country.