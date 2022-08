காங்கிரஸால் துன்புறுத்தப்பட்ட அமித்ஷா தான் ஹீரோ.. பிளாஷ்பேக் கூறி புகழ்ந்து தள்ளிய ராஜ்நாத் சிங்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி நடந்தபோது மத்திய விசாரணை அமைப்புகளால் தற்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சரான அமித்ஷா துன்புறுத்தப்பட்டார். ஆனால் அவர் அழுது புலம்பாமல் அமைதியான முறையில் எதிர்கொண்டார். இந்த கசப்பான அனுபவங்களால் அவர் தற்போது ஹீரோவாக உள்ளார் என மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார்.

மத்திய பாஜக அரசு சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை உள்பட மத்திய விசாரணை அமைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவதாக எதிர்க்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை மத்திய அரசு விசாரணை அமைப்புகள் மூலம் மிரட்டப்படுவதாக தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வருகின்றனர்.

ஹிந்தியை திணிக்க முயலும் பாஜக! அமித்ஷா நிகழ்ச்சி பேனரால் மீண்டும் புகையும் கர்நாடகா!கடும் எதிர்ப்பு!

English summary

Amit Shah, the current Union Home Minister, was harassed by the central investigative agencies during the Congress-led government at the Centre. But he faced it calmly without crying or moaning. Union Defense Minister Rajnath Singh said that because of these bitter experiences, he is now a hero.