“டுவிஸ்ட்” - ஹிஜாபால் இப்படி ஒரு "நல்ல விசயம்" இருக்கே! உச்சநீதிமன்றம் முன்வைத்த புதிய “பாய்ண்ட்”

டெல்லி: கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் ஹிஜாப் அணிந்து செல்வதன் மூலமாக நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை ஊக்கிவிக்கலாமே என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல அரசு விதித்த தடைக்கு எதிராக உடுப்பி மாணவிகள் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதில் ஹிஜாப் இஸ்லாத்தில் அத்தியாவசியமானது இல்லை என்றும், பள்ளிகளில் சீருடையை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கர்நாடக அரசின் உத்தரவில் தவறு இல்லை எனவும் கூறி மாணவிகளின் வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

ஆமாவா? இல்லையா? ஹிஜாப் அணிபவர்களை “பள்ளி” செல்ல விடாமல் தடுக்கிறீர்கள் -உச்சநீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி

English summary

The Supreme Court has said that the diversity of the country can be promoted by students wearing hijab in educational institutions. It also asked to the Additional Advocate General of the Central Government whether you are preventing Hijab students from going to school on the grounds of national unity.