இமாசல பிரதேசத்தில் பாஜக கஷ்டப்பட்டுதான் ஆட்சியை தக்க வைக்கும்..டஃப் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்?

இமாசல பிரதேசம் பாஜகவுக்கு தான்.. ஆனாலும் காங்கிரசும் மோசம் இல்லை.. டைம்ஸ் நவ் -இடிஜி எக்சிட் போல்

டெல்லி: 68 தொகுதிகள் கொண்ட இமாசல பிரதேச மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியும் பாஜகவிற்கு கடுமையான போட்டியை தரும் எனவும் கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இமாசலபிரதேச மாநிலத்தில் முதல்வர் ஜெய்ராம் தாக்குர் தலைமையில் பா.ஜ.க. ஆட்சி நடந்து வருகிறது. அங்கு 68 இடங்களைக் கொண்ட சட்டசபைக்கு நவம்பர் 12ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. பாரதிய ஜனதா கட்சியும், காங்கிரசும் மொத்தம் உள்ள 68 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை களமிறக்கி உள்ளன.

ஆம் ஆத்மி கட்சியும் அத்தனை இடங்களிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது. இடதுசாரி கட்சிகள் 12 இடங்களில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளன. இமாசல பிரதேச மாநிலத்தில் பறிகொடுத்த ஆட்சியை மீண்டும் கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. ஆம் ஆத்மி, பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகளும் இமாசல பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் போடியிட்டன. தேர்தலில் 65.92 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

