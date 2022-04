தென்னிந்திய படங்களை பார்த்ததே கிடையாது! சர்ச்சை கிளப்பிய ரஜினி பட நடிகர்!கேஜிஎஃப் வெற்றியால் பொறாமை?

Delhi

டெல்லி : ஆர்ஆர்ஆர், கே ஜி எஃப் 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் இந்திய அளவில் பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பெற்றுள்ள நிலையில் தென்னிந்திய திரைப்படங்களை இதுவரை தான் பார்த்ததே கிடையாது எனவும் இது குறித்த கேள்விக்கு நான் பதில் கூற முடியாது என பிரபல இந்தி நடிகர் நவாசுதீன் சித்திக் கூறியுள்ளது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், தென்னிந்திய மொழிகளில் இருந்து பல படங்கள் நாடு முழுவதும் பெரும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வெற்றிகளை குவித்து வருகின்றன. இதற்கு முன்பு இந்திய அளவில் பாலிவுட் திரைப்படங்களே ரசிக்கப்பட்டன

பாகுபலி திரைப்படம் பாலிவுட்டில் பல படங்களின் வசூல் சாதனையை முறியடித்த பிறகு, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் மொழி நடிகர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், இந்தி திரைப்படங்களுக்கு டஃப் கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Popular Hindi actor Nawazuddin Siddiqui has said that he has never seen a South Indian film as RRR and KGF 2 have been huge success in India and he could not answer the question.