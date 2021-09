அனைத்து மக்களையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கு பெயர்தான் ஹிந்துத்துவா: ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேச்சு

Delhi

டெல்லி: இந்துத்துவம் என்ற கொள்கை அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு செல்வதுதான் என்று ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்துத்துவா என்ற பெயரில் சிறுபான்மையினர் துன்புறுத்தப்படுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கும் நிலையில் மோகன் பகவத் பேச்சு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டசுமார் 150 பங்கேற்பாளர்கள் உடன் குஜராத்தில் நடைபெற்ற சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மோகன் பகவத் இவ்வாறு பேசியிருக்கிறார்.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief Mohan Bhagwat said on Tuesday that Hindutva is an ideological system which takes everyone along and brings everyone together.