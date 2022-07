நிலாவிலும் செவ்வாயிலும் வீடு..பரமசிவன் கோவில்..குரு பூர்ணிமா நாளில் நித்யானந்தா லைவ்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நான் என் குரு பரம்பராவுக்கு ஆஃபர் செய்து 42வது சதுர்மஸ்யத்தை இந்த குரு பூர்ணிமா நாளில் தொடங்குகிறேன் என்று நித்யானந்தா கூறியுள்ளார். நித்தியானந்தா. நிலாவிலும், செவ்வாய் கிரகத்திலும் பரமசிவன் கோவில் கட்டப்போகிறேன் என்கிறார். கைலாசா நிர்வாகம் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றன என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

திருவண்ணாமலையில் ஆசிரமம் அமைத்து அருளுரை கூறி வந்தார் நித்யானந்தா. பெங்களூருவில் பிடதியில் ஆசிரமம் அமைத்து குடியேறினார். அவர் மீது கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல புகார்கள் வந்து கொண்டே உள்ளன.

நித்யானந்தா எத்தனையோ சர்ச்சையில் சிக்கினாலும் அவரது சீடர்களின் எண்ணிக்கை குறையவே இல்லை.

வழக்குகளில் இருந்து தப்பிக்க தலைமறைவானார். தனி நாடு வாங்கி கைலாசாவில் குடியேறினார். தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டார். நித்தியானந்த மரணம் அடைந்துவிட்டார் என்றே செய்திகள் பரவின. அப்புறம்தான் அது வதந்தி அவரே கைப்பட கடிதம் எழுதி இருந்தார்.

ஐயோ, அடிக்கிறாங்க, கிள்ளுறாங்க.. குழந்தையாகவே மாறிய நித்யானந்தா.. என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க..!

