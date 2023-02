அமைச்சர்கள் சம்பளம், பிரதமர் அலுவலக செலவுகளுக்காக பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

அமைச்சர்களின் சம்பளம் உள்ளிட்ட கேபினட் செலவினங்களுக்காக ரூ. 1258 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி : 2023-24ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் மத்திய அமைச்சரவையின் பல்வேறு செலவினங்களுக்காக ரூ.1,258.68 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர்களின் சம்பளம், வெளிநாட்டு விருந்தினர்களுக்கான செலவு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

2023-24-ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமையச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் மத்திய அமைச்சரவையின் பல்வேறு செலவினங்களுக்காக ரூ.1,258.68 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவைக்கான ஒதுக்கீடு கடந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.300 கோடியாக இருந்த நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.1,258 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Rs 1,258.68 crore has allocated in Union budget 2023-24 for various heads of expenditure of Union cabinet, including salaries, and travel by ministers and entertainment of foreign state guests.