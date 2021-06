நாட்டில் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்? நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் வி கே பால் அதிமுக்கிய தகவல்

Delhi

டெல்லி: நாட்டில் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்ட பிறகு, பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என நிதி ஆயோக் சுகாதாரத் துறை உறுப்பினர் வி கே பால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் 2ஆம் அலையின் தாக்கம் தற்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. கடந்த சில வாரங்களாகவே தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இதையடுத்து ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தற்போது புதிய தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Niti Aayog (health) member says Dr VK Paul, A lot of things need to be considered while deciding on reopening schools. For past many months schools are closed because of Corona.