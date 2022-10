ரிஷி சுனக்கை “கடத்துங்க”.. நெஹ்ராவை அனுப்புங்க! கோஹினூர் வைரத்தை “ஈசியா” மீட்க தொழிலதிபர் “ஐடியா”

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: கோஹினூர் வைரத்தை மீட்க ரிஷி சுனக்கை கடத்தி வைத்துவிட்டு இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆசிஷ் நெஹ்ராவை அனுப்பி கோஹினூர் வைரத்தை மீட்க வேண்டும் என்று பிரபல தொழிலதிபர் ஹர்ஷ் கோயங்கா தெரிவித்து உள்ளார்.

போரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்ற லிஸ் டிரஸ் பொருளாதார சிக்கலை சமாளிக்க முடியவில்லை என்று கூறி பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

இதனை அடுத்து பிரிட்டன் பிரதமருக்கான போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் முதலிடத்தில் இருந்தார். முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், நாடாளுமன்ற முன்னவர் பென்னி மார்டாண்டும் போட்டியிட இருந்தனர்.

அடடே பாருங்க! ரிஷி சுனக் ஒரு ரியல் இந்து.. கையில் இருந்ததை நோட் பண்ணீங்களா.. பாராட்டும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Business man Harsh goenka tweet about How to get Kohinoor diamond? He said, "My friend’s idea to get back Kohinoor. Invite #RishiSunak to India. Kidnap him when he is stuck in Bangalore traffic to visit his in-laws. Send instead Ashish Nehra as UK PM. No one will realise it. Nehra will be told to pass the bill to return Kohinoor"