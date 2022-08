ரொம்ப பதற்றமா இருக்கு! ஆனால் வெற்றி பெறுவோம்! நொய்டா இரட்டை கோபுரம் இடிப்பு என்ஜினீயர் திக்திக்

Delhi

டெல்லி: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் நொய்டாவில் உள்ள இரட்டை கோபுர கட்டங்கள் இன்று இடித்து அகற்றப்படும் நிலையில் 10 ஆயிரம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே தான் ‛ரொம்ப பதற்றமாக இருக்கு. ஆனாலும் பணியை 100 சதவீதம் வெற்றிகாரம் முடிப்போம் செய்வோம்' என கட்டட இடிப்புக்கான நிறுவன என்ஜினீயர் கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிம் நொய்டாவில் ஏபெக்ஸ், சியான் எனும் பெயரில் 2 அடுக்குமாடி கட்டங்கள் கட்டப்பட்டன. மொத்தம் 40 மாடிகள் கொண்ட இந்த கட்டடங்களின் உயரம் 320 அடியாகும்.

குதூப் மினாரை விட உயரமான இந்த கட்டடம் தான் தற்போது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்டடம். 10 ஆண்டுகால சட்டப்போராட்டத்துக்கு பிறக இந்த இரட்டை கோபுர கட்டங்கள் இன்று இடிக்கப்பட உள்ளன.

