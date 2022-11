இங்கெல்லாம் போறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லப்பா.. ஆனந்த் மகிந்திரா அச்சப்படும் சாலைகளை பாருங்க!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ''இந்த சாலைகளுக்கு எல்லாம் நான் போவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. எனக்கு இந்த அளவுக்கு தைரியம் கிடையாது என்று நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன்" என பிரபல தொழிலதிபர் ஆனந்த மகிந்திரா, சோஜிலா மலை சாலை அடங்கிய புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியாவின் பிரபலமான தொழில் அதிபர்களில் ஒருவர் ஆனந்த் மகிந்திரா. மகிந்திரா குழுமங்களின் தலைவரான ஆனந்த் மகிந்த்ரா ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர்.

இவரது ட்விட்களுக்கே தனி ரசிகர் பட்டாளம் இணையத்தில் இருக்கிறதென்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஆனந்த் மகிந்திராவின் ட்விகள் இணையத்தில் பிரபலம்.

English summary

"There is no chance for me to go to all these roads. "I admit that I don't have this much courage," famous businessman Ananda Mahindra has released a video containing Sojila Hill Road. Now this video is spreading rapidly on the Internet.