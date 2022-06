"காத்து வாக்குல ரெண்டு.." கண்ணா ஒரே மேடையில் ரெண்டு லட்டு தின்ன ஆசையா..! குமுறும் நெட்டிசன்கள்

Delhi

டெல்லி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் காத்து வாக்குல இரண்டு காதல் படத்தில் வருவதைப் போல ஒரு திருமணம் அரங்கேறி உள்ளது.

விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான திரைப்படம் காத்து வாக்குல இரண்டு காதல்! ஒரு நபர் ஒரே நேரத்தில் இரு பெண்களைக் காதலிப்பது தான் இந்தப் படத்தில் கதை.

காதலிப்பது மட்டுமின்றி, இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்றும் அவர் அடம் பிடிப்பார். இருப்பினும், கிளைமேக்ஸில் இருவரும் அவரை திருமணம் செய்ய மறுத்துவிடுவார்கள்.

A man married both his girlfriends at the same time in a village: (ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் ஒரே நேரத்தில் இரு பெண்களை திருணம் செய்து கொண்ட இளைஞர்) Jharkhand youth married his two lovers at the same time.